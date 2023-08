Mientras ‘La Casa de los Famosos’ sigue generando gran expectativa de cara a la gran final, la Barby Juárez ha desatado polémica en las redes sociales tras confirmar sin querer un rumor de un supuesto fraude en la prueba de finalista, cuyo ganador fue Nicola Porcella.

Como se recuerda, muchos usuarios aseguraron en las redes sociales que la caja sorpresa que tenía en su interior el boleto dorado con el pase directo a la gran final estaba destinado a la boxeadora mexicana.

Asimismo, aseguraron que la producción intentó favorecer a la Barby Juárez a través de la conductora Galilea Montijo, a quien acusaron de darle señales con el número ganador.





¿Qué dijo la Barby Juárez?





Tras convertirse en la novena eliminada, la boxeadora hizo una fuerte declaración en la postgala y confirmó que ella sabía dónde estaba el ticket dorado pero que dejó que Nicola Porcella tomara la caja con el premio por una buena razón.

“De los regalos, que era para mí y dejé que Nicola entrara porque teníamos cierta empatía con Nicola, porque Nicola necesita ese premio”, empezó señalando la pugilista.

“Sí. Ya me había dado cuenta que faltaba esa caja. (A) Poncho y Nicola los vi ahí un poquito y dije: ‘ojalá no se hayan dado cuenta’ pero cuando vi que era Nicola el que iba dije: ‘va’. Pensé que era Poncho, porque si era él no lo iba a dejar, lo iba a agarrar yo”, señaló.