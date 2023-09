Figurita repetida no llena el álbum. Leysi Suárez la tiene clara y aseguró que no piensa volver con su exesposo, Jaime La Torre , quien fue protagonista de un ‘ampay’ al pasar la noche con una joven desconocida a principios de agosto. La exbailarina de Alma Bella reveló que el padre de su hija le pide perdón cada dos minutos por serle infiel y le suplica volver.

“Él sabe quién soy y hasta el día de hoy me tiene en un altar, porque así me lo dice y hace saber. A cada minuto me dice que me ama, me adora y que se muere por recuperar a su familia”, precisó Suárez a Trome.

La exbailarina aseguró que ella y Jaime La Torre mantenían una relación de esposos antes del ‘ampay’, por lo que desmintió una supuesta separación. “Nosotros siempre hemos vivido como una familia normal, un día antes (del ampay) estuvimos con toda la familia. De otro lado, sé que la señorita (del ampay) está diciendo que yo estaba separada de él para limpiarse, pero ya el padre de mi hija dijo que nunca estuvimos separados”, aclaró.

Incluso, la cantante aseguró conocer los antecedentes de la joven que habría tenido un amorío con el padre de su hija, pero aseguró que el verdadero culpable es su expareja. “Cómo me va a hablar, esas mujeres se esconden como ratas, en Iquitos todos saben el proceder de ella. No es la primera vez que hace estas cosas, pero el que debió pensar bien es él, para que no ande pidiéndome perdón cada dos minutos para recuperar su familia”, señaló.

“Yo no vuelvo atrás ni para parquear, puedo tener una buena relación por ser el padre de mi hija y lo veré toda la vida, pero nada más. Él me conoce y sabe que nunca se va a cansar de pedirme perdón porque lo que más ama en su vida es su familia”, finalizó Leysi Suárez.

