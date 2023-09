Rompió su silencio. Aldo Miyashiro no dudó en pronunciarse sobre las graves acusaciones en su contra, luego de que su exreportera Fiorella Retiz afirmara que teme por su vida y la de su familia tras recibir amenazas del entorno del actor. Ante ello, la expareja de Érika Villalobos anunció medidas legales y pidió una inmediata rectificación, de lo contrario, advirtió que continuará con su demanda.

“Me han acusado de un delito muy grave y quiero repetir que nunca he amenazado a nadie, ni directa ni indirectamente, así que he tenido una reunión con un abogado donde le he entregado y contado todo. Así que voy a tener que defenderme legalmente, digo lamentablemente porque es un tema que no me gusta, pero creo que es momento de defenderse”, empezó diciendo el conductor de ‘La Banda del Chino’.

“Me va a representar el abogado penalista Humberto Abanto, vamos a demostrar lo que está claro: nunca amenacé a nadie, nunca llamé a nadie, nunca y me han acusado de este delito gravísimo”, agregó.

Asimismo, el actor le dio plazo a una rectificación a Fiorella Retiz y al programa ‘Magaly TV La Firme’ para que procedan a retractarse y no ir a los tribunales. “Quiero creer que puede ser una confusión, una malinterpretación, una llamada, una especulación y voy a dar un espacio a la rectificación. Si tanto el medio como la persona que me ha denunciado se rectifican y valoran sus pruebas, las revisan y sienten que se pueden rectificar, yo voy a desistir de la demanda”, mencionó.

Aldo Miyashiro anuncia medidas legales por acusaciones

“No tengo ganas de hacerle daño a nadie, ni de intentar una pena, una suma de dinero, lo que quiero es que se sepa que no amenacé a nadie”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO