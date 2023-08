Luego de vivir uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su padre y su separación con Jaime La Torre debido a un ‘ampay’, Leysi Suárez se mostró más empoderada que nunca y confesó que desde su ruptura amorosa le llueven los pretendientes.

La exbailarina reveló que desde que se separó tras ser víctima de una infidelidad varias personas le han escrito para intentar cortejarla, sin embargo, ella ha preferido cerrarle las puertas al amor para enfocarse en su única hija.

“Sí, es gracioso lo que me escriben. Volveré a ser soltera, pero no pienso tener una relación ahorita. Es bonito que te halaguen, pero mi prioridad es mi hija, no podría estar con alguien y al toque presentárselo porque voy a dañarla emocionalmente”, expresó a Trome.

La exintegrante de Alma Bella reiteró que no planea tener un romance por el momento, y si en algún momento se enamora, afirma que mantendrá su relación alejada de su hija.

“No sé si me voy a quedar con esa persona y si tuviera algo tendría que ser a miles de kilómetros de mi hija, me dolería en el alma presentarle a mi hija a alguien pasajero, eso no es conmigo porque terminas confundiendo a una criatura”, agregó.