Luciana Fuster se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se conociera que habría armado un escándalo en una clínica local, esto luego de la filtración de la supuesta cirugía estética a la que se habría sometido, según dio a conocer Rodrigo González.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ utilizó varios minutos de su programa para increpar a la reina de belleza por su airada actitud y le recomendó hablar con los profesionales de salud antes de someterse a algún retoquito a fin de que su nombre no salga a la luz.

“No mientas, Luciana, si has hecho un escándalo en la clínica en la que se filtró la foto. ‘Quién ha mandado eso, por qué ha pasado eso’. La próxima vez no pongas afuera tu nombre. Si te vas a operar y no quieres que nadie se entere puedes hablar con el doctor”, relató el popular Peluchín.

La novia de Patricio Parodi fue abordada por un reportero, pero ella solo atinó a sonreír y evitó hablar al respecto. Como se sabe, hace unos días se filtró una imagen donde se detalla que se habría sometido a una operación de incremento de busto previo a su participación en el Miss Grand 2023, certamen que se llevará a cabo en Vietnam.