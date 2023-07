La modelo y cantante Leslie Shaw vuelve a dar qué hablar tras dejar entrever que se avergüenza de haber grabado la canción ‘Tal para cual’ con Mario Hart cuando ambos tenían una relación.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista consideró que haber hecho dúo con el conductor de ‘Mande quien mande’ será su momento más humilde en su trayectoria artística.

“Definitivamente mi momento más humilde”, escribió Leslie Shaw al compartir el video donde se luce cantando una de las estrofas del tema.

“Definitivamente has llegado a mi vida y ahora todo es diferente, no me importa tu pasado si ahora yo soy tu presente, me tiene sin cuidado todo lo que diga la gente, yo soy tu presente”, se oye en la canción.





Usuarios trolean a Leslie Shaw

La cantante urbana desató la inmediata reacción de los internautas con esta nueva indirecta a Mario Hart.

“Repito no fue humilde, fue tu momento más humillante”, “Dejé de seguirte cuando iniciaste tu momento más humilde y volví a seguirte cuando terminaste”, “Era tan chiquito, que no te llegó ni a los talones”, “Eras mucho para ese chato”, fueron algunos de los comentarios.