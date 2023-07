Sheyla Rojas se sumó al challenge de TikTok ‘Cosas que no me gusta de ti’ junto con su hijo Antoñito, y ambos protagonizaron un hilarante video que ya es viral en las redes sociales.

El hijo de Antonio Pavón puso en serios aprietos a la modelo tras rechazar públicamente sus excesivos retoques estéticos. Pero eso no es todo, el pequeño también calificó a su mamá de floja.

“No me gusta que me regañes mucho, que seas muy floja, que te operen mucho , que me hables como niño chico”, fueron algunas de las quejas del engreído de Sheyla Rojas, lo que desató una ola de reacciones entre los seguidores de la modelo.

@shey_oficial1 Cosas que no le gustan de mi y cosas que no me gustan de el 🙈 ♬ sonido original - Sheyla Rojas oficial 1

Como se sabe, la novia de Sir Winston sorprendió recientemente a sus seguidores al revelar que se sometería a una nueva cirugía de nariz debido a un problema de tabique desviado y fracturado. Afortunadamente, la modelo habría quedado satisfecha con los resultados.

“Quedó súper, súper lindo, miren. Falta todavía desinflamar, obviamente, pero ¡Ay! Me encantó, me encantó y ahora viene el doctor ¡Qué nervios!”, añadió Sheyla Rojas al mostrar los resultados de su cirugía.