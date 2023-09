Jean Paul Santa María y Romina Gachoy sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación tras 8 años de matrimonio y 11 de relación. Esta noticia ha generado gran conmoción entre los usuarios, pues ambos demostraban que eran una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo.

Como se sabe, Jean Paul es integrante de ‘Gran Orquesta Internacional’, agrupación de Christian Domínguez. Precisamente, el cantante de cumbia decidió revelar la conversación que tuvo con el influencer tras hacerse pública su ruptura.

“Me contestó: ‘Sí, sí, estamos bien, todo tranquilo. Es un tema triste, pero no te preocupes, padre’. Y le dije: ‘Ya, papi, tranquilo. Lo importante es que tú estés bien, que todo vaya bien por tus hijos. Qué bueno que hayan acabado en buenos términos, que Dios te bendiga, que te dé fuerzas y energía’”, detalló el cumbiambero en el programa ‘América Hoy’.





Christian Domínguez habla de Jean Paul Santa María.





¿Qué dijo Romina Gachoy?

Tras anunciar el fin de su matrimonio con Jean Paul Santa María, Romina Gachoy se mostró abierta a detallar las razones por las que ambos decidieron ponerle fin a su relación sentimental.

En principio, Romina negó que haya habido una infidelidad y contó que terminaron hace un tiempo porque sus planes profesionales no encajaron: “La decisión fue tomada hace más de dos meses, pero básicamente por incompatibilidad de proyectos personales. Me iré de viaje bastante seguido por trabajo y hay propuestas en el extranjero, los cuales ya no puedo dejar pasar”, dijo a Trome.

Contó, además, que el trabajo de Jean Paul es “bastante sacrificado” y que por eso no se ven mucho.