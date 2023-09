Néstor Villanueva no la pasa nada bien y es que, según explicó a través de sus redes sociales, acaba de cumplir un año sin poder ver a sus dos hijos tras su separación con Florcita Polo.

El cantante publicó una imagen junto a sus pequeños acompañado de un sentido mensaje, en la cual lamenta que haya sido impedido de acercarse a sus hijos. Como se recuerda, el artista fue denunciado por presuntamente agredir física y psicológicamente a la hija de Susy Díaz.

“No puedo acercarme a mis hijos. No puedo ver a mis hijos. No puedo abrazar a mis hijos. Han pasado más de doce meses, un año desde que no puedo decirles mirando a sus ojos cuánto los AMO”, se lee en la publicación del artista.

El cumbiambero consideró injusto haber sido alejado de sus dos hijos, sin embargo, evitó responsabilizar directamente a Florcita Polo.

“Quizás un día lean este mensaje y solo quiero que sepan que los extraño mucho y no saben cuánto daría por abrazarlos con todas mis fuerzas. Solo Dios sabe lo que siento, Adriano y Estéfano así siga viviendo estos días, semanas y meses lejos de ustedes, soy el mismo padre que los ama y amará siempre. ¿Justicia en el Perú? Para algunos, no para todos”, finaliza la publicación del cantante.









LE LLUEVEN CRÍTICAS:

Si bien algunos usuarios rechazaron que el artista haya sido alejado de sus hijos, otros internautas recordaron las fuertes denuncias por agresión en contra del artista. Asimismo, le recordaron que fue acusado de no cumplir con la manutención de los menores.

“Pásale su mensualidad completa y demuéstralo así de simple porque los niños no solo viven de abrazos y besos”; “Los que son figuretis con sus hijos son los peores, solo para la foto nomas. Felizmente Flor ya está desligada de este sr.”, “La restricción no la ha puesto Flor sino un juez y Ud. sabe lo que ha hecho, tú lo sabes bien”, “Qué daño para los niños lamentablemente esas “madres” solo piensan en ellas”, fueron alguno de los comentarios.