Luego que Micheille Soifer asegurara en una entrevista para ‘Estás en todas’ que se arrepiente de haber tenido un romance con Kevin Blow, el artista dominicano reapareció para desmentir a la cantante peruana al asegurar que ella intentó reconciliarse con él.

En declaraciones para “Magaly TV: La Firme”, Kevin Blow cuestionó a la exchica reality por mencionarlo, pese a que ella se jacta de estar encaminando una carrera lejos de los escándalos.

“Ella tiene complejo de Jesucristo y yo de Lázaro, siempre me llama de la tumba. (…) Yo me fui del Perú porque era la única forma de yo deshacerme de ella”, cuestionó el artista.

En otro momento, Blow desmintió a la popular ‘Michi’ por ningunearlo como pareja y aseguró que ella se comunicó con él hace aproximadamente un año y le dio señales de querer retomar su relación.

“Me llamó hace año y pico, yo sentí, conociéndola, que ella me llamó tirando la esperanza a ver en qué ando, pero yo le comenté y le dije: ‘mira, lamentablemente las cosas son diferentes ahora, yo estoy casado, tengo mi pareja y está embarazada esperando un hijo, pero de ahí para que yo vuelva para Perú o que tu quieras venir para acá, no se va a poder’”, contó el artista.