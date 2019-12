La cantante Katy Jara señaló que no tiene problemas para llevar su matrimonio a distancia con el empresario Marvin Bancayan -quien por temas de trabajo, vive en provincia-, pues para ellos, pues confía plenamente en él

"Todo se basa en la confianza... si él no me hubiera demostrado que es sincero y leal, no podría dormir tranquila”, dijo a Trome.

Asimismo, no la pensó dos veces y se animó a opinar sobre la infidelidad. Según dijo, basada en su experiencia personal, no perdonaría que su chico le fuera infiel pues “el que te engaña una, dos veces, lo hace siempre”.

“Es un tema siempre complicado, pero después de todo lo que he vivido en el pasado, no creo que lo haga. El hombre que te engaña una, dos veces, lo hace siempre. He vivido en carne propia todo eso, con mensajes, fotos. Fue una etapa dura en mi vida, pero me pude curar y he vuelto a creer en el amor. Pero tampoco soy ciega”, sentenció.