Casi dos años después de dejar el mundo de la televisión y la cumbia para convertirse en cristiana, Katy Jara reapareció el último 23 de marzo en ‘El Reventonazo de la Chola’ para presentar su nueva canción dedicada a Cristo.

La exconductora del programa ‘Domingo de Fiesta’ dejó asombrado a más de uno al aparecer con una nueva imagen luego de una larga ausencia en los escenarios, y es que en esta ocasión dejó los sensuales vestidos y optó por un estilo más recatado.

Tal como muestran las imágenes, Katy Jara presentó su canción ‘A él sea la gloria’ vistiendo una falda larga, un a blusa blanca de cuello largo y casi sin maquillaje, aspecto totalmente distinto al que solía tener cuando era cantante de cumbia.









LE CERRARON LAS PUERTAS POR SU RELIGIÓN

Previamente, Katy Jara ofreció una entrevista donde reveló que varios empresarios le cerraron las puertas y perdió mucho dinero por su conversión al cristianismo, por lo que tuvo que vender todos sus objetos de valor.

“Sí, claro (se me cerraron puertas) Hacía publicidad para varias marcas y, de hecho, muchas de esas marcas me abandonaron porque ya no les resultaba útil, no encajaba con la imagen de una Katy Jara recatada y modesta. Necesitaban a esa Katy Jara sensual, con ropa atrevida, con otro estilo, eso es lo que necesitaban”, manifestó a Infobae Perú.

Además de su trabajo como influencer, la artista también tuvo que devolver dinero a los empresarios tras alejarse de los escenarios.

“Dejé la cumbia exactamente el 22 de diciembre de 2021 y aún tenía contratos hasta octubre de 2022, así que tuvimos que devolver dinero. Todo fue un gran problema en su momento, pero afortunadamente pudimos solucionarlo. Fue muy difícil. Si lo resumo en un versículo bíblico, ‘El Señor es mi pastor, nada me faltará’. Cuando te aferras a esa palabra, a ese versículo que es el Salmo 23.1, realmente Dios abre las puertas necesarias para que pueda llegar provisión a ti”, recordó Katy Jara.





