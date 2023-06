Marvin Bancayan, esposo de la cantante Katy Jara, ha sido denunciado por su expareja por no cumplir con el pago de pensión de alimentos, lo que habría generado problemas con la justicia.

La madre del menor, Fabiola de la Cruz, indicó que la suma que adeuda Bancayan asciende a 36 mil soles y que por este motivo tendría orden de captura.

“Es un total de 36 mil soles que está debiendo actualmente, son tres liquidaciones y por una de ellas tiene orden de captura”, dijo al programa ‘Magaly TV: La Firme’.

En respuesta, Marvin Bancayan aceptó que adeuda parte del dinero de la manutención, pero se justificó asegurando que la pandemia afectó la pesquería, sector donde se desempeña. Además, dejó entrever que su expareja no cuida bien del menor.

“Mi hijo no tiene un cuidado adecuado, no tiene el peso adecuado y tiene el dedo roto. No sé qué le pasó y hasta tiene ácaros”, expresó.





