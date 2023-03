Karla Tarazona usó unos minutos de su programa ‘Préndete’ para mostrar su disconformidad por la forma en que algunos artistas estarían usando las desgracias de los damnificados por los huaicos y desbordes de los ríos para hacer rating. Además, resaltó la actitud de la cantante Marisol, pues dijo que brindó ayuda con menos aspaviento que el resto de los famosos.

“¿Ves lo que hace Marisol y cómo lo hace sin caer en el populismo, sin hacerse la buena samaritana, sino lo que te dicta el corazón? En este caso, ella está instando a todos sus compañeros artistas (a ayudar), eso es lo que deberían hacer”, enfatizó Karla Tarazona.

Pero las críticas no quedaron ahí. La presentadora continuó y arremetió contra el resto de figuras públicas del país: “Es que eso es, ir, entrar a estos sitios y no solo irte a parar con un micro y decir: ‘Ay, estamos en el lugar de los hechos y miren las desgracias’. No, eso no es ayudar, no es ser empático, eso es hacer un show”, finalizó.





¿Para quién fue la indirecta de Karla Tarazona?

Coincidentemente, este miércoles 15 de marzo, las conductoras de América Hoy, Ethel Pozo y Brunella Horna, se desplazaron hasta el asentamiento humano “Las Brisas”, en Comas, y llevaron ayuda a los damnificados por el desborde del río Chillón.





