Karla Tarazona visitó el set de ‘Magaly TV: La Firme’ y habló sobre la polémica que envuelve a Ale Venturo, quien pasó la noche con Rodrigo Cuba poco después de su ‘ampay’ con Gianella Rázuri.

Para la conductora de ‘Préndete’, la empresaria estaría en una etapa de negación y esto habría provocado que olvide rápidamente sus diferencias con el ‘Gato’ Cuba.

“A veces a las mujeres nos cuesta trabajo aceptar que alguien nos miente o nos engaña. En nuestro mundo feliz queremos creer que esta persona es incapaz de engañarnos. Ella (Ale Venturo) todavía no se ha quitado la venda de los ojos y tampoco lo va hacer ahorita ”, cuestionó.

Tarazona no dudó en aconsejar a Ale Venturo y le lanzó una fuerte advertencia sobre las polémicas que ha protagonizado el jugador de Sport Boys desde que inició una relación con ella tras su mediática separación de Melissa Paredes.

“No se dieron el tiempo de curar las heridas y a esto se suma un embarazo al mes o dos meses de iniciar una relación. Obviamente ellos han quemado etapas muy rápido y yo te aseguro que esta no será la primera ni la última vez que los veamos en este tipo de situaciones hasta que ella realmente no tome consciencia de lo que está pasando ”, añadió.