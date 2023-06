Melissa Klug y Samahara Lobatón continúan dando qué hablar y es que todo indica que madre e hija estarían enfrentadas luego que la influencer anunciara el fin de su relación con Youna, padre de su hija Xianna.

En medio de los rumores de su supuesto alejamiento, la exchica reality y la ‘Blanca de Chucuito’ decidieron dejar de seguirse en la plataforma Instagram, lo que sorprendió a más de uno.

Desde que la exchica reality confirmó su ruptura amorosa con el barbero a medio año de mudarse juntos a Estados Unidos, madre e hija no han parado de mandarse indirectas a través de sus historias de Instagram.





¿Qué indirectas se enviaron Melissa Klug y su hija?





Poco después de confirmar su ruptura amorosa con el padre de su hija, Samahara Lobatón compartió un mensaje que hizo que muchos piensen que está distanciada con algún integrante de su familia.

“Una de las mentiras más grandes que nos enseñan, es que la sangre nos hace familia... No, eso nos hace mucho daño. La sangre nos hace parientes. El amor, la confianza, el respeto, la lealtad, eso nos hace familia”, se lee en el post.

A la ‘Blanca de Chucuito’ no le habría gustado para nada el mensaje de su hija, y le respondió con otra reflexión sobre el significado de encontrar a la persona correcta para formar un hogar.

“Ayer mi psiquiatra me dijo algo que me dejó pensando: ‘tu familia no está obligada a quererte, conocerte o protegerte porque las familias son accidentes biológicos, busca tu propia familia con personas que te respeten, te amen y sobre todo te cuiden”, se lee en la publicación.