Se fue con todo. Juliana Oxenford, conductora del programa televisivo, “Al Estilo Juliana”, se refirió a su media hermana, la modelo Lucía Oxenford, de quien aseguró que solo es conocida en el ambiente del espectáculo por ser hija de Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet.

En una entrevista para el medio Infobae, la periodista manifestó que para su media hermana es “difícil” que el nombre fuerte sea el de ella, y no el de su hermana, en el ambiente televisivo.

“Yo creo que eso debe ser más difícil para ella que para mí. Yo no sé que está haciendo ella ahora, pero no es un personaje público, es la hija de dos personas conocidas, creo que ha incursionado en algún momento en la actuación o algo”, indicó.

“No es que me quiera reventar cohetes, pero el nombre fuerte es el mío, y me da mucha pena porque eso la debe hacer sentir incómoda. Que siempre que haga noticia por algo, tengan que poner el nombre del papá, de la mamá o de la medio hermana” , agregó.

Sin embargo, aseguró que no tiene nada en contra de Lucía, sino que no comparte la manera en que ella ha manejado ciertas situaciones.

“Yo no la odio ni tengo nada en contra de ella. No tengo una relación simplemente, ni con ella ni con mi papá, pero si me encuentro con Yvonne Frayssinet en la calle, ella no me ha hecho nada tampoco. La saludo” , agregó la periodista.

Es necesario aclarar que la relación entre Juliana Oxenford y su padre no es la mejor, y ninguno de ellos ha ocultado, pues es ampliamente conocido.

