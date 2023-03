La influencer Jossmery Toledo rompió su silencio para negar que haya pedido dinero para dar una entrevista a ‘América Hoy’ y hablar sobre el ampay que protagonizó con el futbolista Paolo Hurtado, que es casado y padre de dos niños.

A través de un mensaje enviado a Samuel Suárez de Instarándula, Jossmery asegura que no tiene mánager y que el chat que mostró el programa de América Televisión es falso.

“Samu solo te escribo para decirte que no tengo mánager, siempre mis cosas las manejé sola, nunca dije que quería dinero, no sé de dónde sacan tanta mentira. Pueden ser estafados porque pueden depositar dinero a una cuenta que no es”, dijo la expolicía.

Asimismo, se reafirmó en su intención de no declarar nada que esté vinculado con el ampay con Paolo Hurtado.

“Yo bien claro dije en ‘Amor y Fuego’ que así me paguen lo que me paguen no voy a salir a hablar por el momento, te escribo a ti porque no quiero declarar a ningún medio”, finalizó.

Como se recuerda, el programa América Hoy presentó unos chats donde se lee que un representante de Jossmery pide la suma de 10 mil soles para dar una entrevista.

Incluso Magaly Medina elevó la cifra a 15 mil soles con tal de que Jossmery vaya a su programa y le dé la exclusiva.





