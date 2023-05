Jossmery Toledo dejó atrás el ‘ampay’ que protagonizó con Paolo Hurtado y este fin de semana regresó a los escenarios como animadora de eventos. La expolicía se presentó en una discoteca de Chachapoyas y Magaly Medina reveló cuánto habría cobrado por este show.

La producción del programa de espectáculos se comunicó con los organizadores que contrataron a la exchica reality y descubrieron que cobró nada menos que 4 mil soles fuera de sus viáticos y pasajes aéreos.

“Ella sigue facturando y no le importa para nada. Creo que después del último ‘ampay’ ha subido su tarifa . Ahora nos han contado los empresarios de Amazonas que la han llevado y que les cobró S/ 4000, más pasajes y viáticos”, reveló la ‘Urraca.

En este marco, Magaly Medina cuestionó que los empresarios aprovechen el escándalo de infidelidad que la expolicía protagonizó con el futbolista del Cienciano, para convocar más público.

“¿Cómo será el aviso que darán en las radios cuando la promocionan no? (Dirán) vengan a ver a Jossmery Toledo, la destructora de hogares, ¿así la venden? No sé, no entiendo cómo será la publicidad para que esa discoteca le diga a su público que vaya a verla”, arremetió.

