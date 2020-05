Jossmery Toledo enterró al Christopher ‘Zancudito’ Olivares y que sus intentos con él por tener una relación más que amical quedaron en el pasado. La expolicía agregó que el rompimiento ha sido drástico ya que ni siquiera son amigos.

“No me hablo con él hace tiempo, lo dejamos ahí nomás. Las cosas no funcionaron por muchísimos factores, soy bien selectiva. Ahora ni hablamos como amigos, ya fue", contó en una entrevista para Instagram como Macarena Gastaldo.

Agregó que el deportista aún es muy joven y que ella no está para perder el tiempo. Además señaló que él puede hacer su vida tras conocer que, al parecer, volvió con su ex pareja la exmissteen 2016, Naomi Degreeff.

"Es muy chibolo, tiene 21 años, le faltan muchas cosas por andar en la vida y no estoy para perder el tiempo. Creo que ha regresado con su ex, así que haga su vida”, sostuvo.

NO LE IMPORTA EL FÍSICO

Tras el fin de su acercamiento con el ‘Zancudito’ Olivares, la expolicía indicó que desconoce si al mismo tiempo que se contactaba con ella también lo hacía con su ex pareja. Sin embargo, reconoció que gustaba del futbolista.

“No sé si hablaba con las dos (...) yo salí con él porque obviamente me atraía (...)", precisó.

Finalmente aclaró que a ella no le importaba el físico del futbolista. “La gente dice que es feo, no me importa mucho el físico, me caía súper bien, pero tenía que conocerlo más. Hubo cosas que no me gustaron, fue una pérdida de tiempo”, sostuvo.

Jossmery Toledo da con palo a Zancudito por regresar con su expareja (TROME)

