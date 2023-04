La expolicía Jossmery Toledo fue protagonista de un nuevo ampay con el futbolista Paolo Hurtado, lo que ha generado una ola de críticas, que se intensificaron luego que la aún esposa del popular ‘Caballito’, Rosa Fuentes, lanzara una duro comentario.

Las primeras imágenes de ambos se propaló en el programa ‘Amor y Fuego’, luego se ampliaron en la noche en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y Rosa Fuentes ‘condimentó’ el escándalo con un fulminante comunicado.

“Ya me enteré de la noticia que va a salir. Gracias por la preocupación, las llamadas y los mensajes. La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza (...) No les daré el gusto de perder a mi bebé, si eso es lo que buscan”, escribió Fuentes.

Ahora es la misma Jossmery Toledo la que se ha manifestado a través de una historia de Instagram.

“No hables de lo que no sepas... No te metas en lo que no te importa... Y no juzgues lo que no viste”, es el mensaje que compartió la expolicía y que iría dirigido a quienes la han criticado en las últimas horas.

Mensaje de Jossmery Toledo.

El ampay propalado muestra a Jossmery Toledo y a Paolo Hurtado en una casa de Santa Eulalia dándose muestras de cariño, en una reunión donde estuvo la familia del futbolista.