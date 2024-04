Han pasado siete años para su regreso. El popular festival Cosquín Rock vuelve a Lima y su próxima edición será este sábado 14 de septiembre en Costa 21. Así lo informó la productora Live Nation Perú, al parecer socio estratégico de la marca argentina.

“Estamos emocionados de traer de vuelta a Cosquín Rock al Perú. Este festival no solo celebra lo mejor del rock nacional e internacional, sino que también fortalece los lazos culturales y creativos en toda la región”, dice a través de una nota de prensa José Palazzo, fundador del festival. Y agrega: “Invitamos a todos a ser parte de esta experiencia única, donde la música y la pasión se encuentran para crear momentos inolvidables”.

Aún no se han dado detalles del cartel. Pero este miércoles 8 de mayo habrá una preventa exclusiva vía el BBVA y desde Teleticket (teleticket.com.pe).

El año pasado, Cosquín Rock tuvo récord de asistencia en Argentina, porque congregó a más de 200,000 asistentes.

Recordemos que el festival cordobés aterrizó por primera vez en Lima en el 2017. Se realizó en Chorrillos y presentó dos escenarios estelares y uno alternativo. Entre los artistas que se presentaron estuvieron Residente, Los Fabulosos Cadillacs, Fito Páez, Illya Kuryaki and the Valderramas, Attaque 77 y varios más que sumaron unas 30 propuestas. Incluso, se dijo que en la curaduría de los grupos nacionales Pedro Suárez-Vértiz tuvo voz y voto. Sin embargo, la asistencia no fue masiva.

Se espera que este regreso se realice bajo el aprendizaje de la edición anterior y esta vez se logre una asistencia a la altura de un festival tradicional y de primer orden en Argentina.

Cosquín Rock vuelve al Perú.

¿Cómo nació el Cosquín Rock?

La idea del festival nació un 18 de agosto del año 2000, en Córdoba, Argentina.

Julio Márbiz, reconocido locutor de radio, le comentó a José Palazzo que tenía la concesión de la Plaza Próspero Molina, situada en la ciudad de Cosquín, y le propuso hacer ahí un festival de rock.

El 10 de febrero de 2001, se realizó la primera edición. Entre los grupos invitados estuvieron Los Piojos, Divididos, Las Pelotas y Bersuit Vergarabat.

Cosquín Rock vuelve al Perú.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.