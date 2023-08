La tercera temporada de “El Gran Chef Famosos” ha llegado con fuerza y cada vez son más los peruanos que prefieren sintonizar con el programa de cocina. Esta gran popularidad que viene alcanzado se vio reflejado en el capítulo del sábado 19 de agosto, donde el espacio conducido por José Peláez lideró el rating con un alcance de 546 mil 400 personas, según Kantar Ibope Media.

Ante este gran éxito el famoso conductor no dudó en enviar unas palabras al público que lo sigue de lunes a viernes desde las 8:00 p.m. y sábados a las 8:30 p.m

¿Qué le dirías al público que los acompaña en cada programa?

Muchísimas gracias por seguirnos, este es el trabajo de un grupo gigante de más de 100 personas comprometidas para tratar de enviarles el mejor resultado posible en cada capítulo. Por ustedes y para ustedes es que existe este maravilloso programa llamado El Gran Chef Famosos

¿Qué te pareció el programa dedicado a los niños del Perú?

Ha sido uno de mis programas favoritos de todos los programas que hemos hecho. Jamás pensé que los niños, siendo un público tan especial, iban a divertirse viendo el programa como lo están haciendo. Me siento súper agradecido, viéndolos en redes sociales imitando los movimientos que hago antes de nombrar un plato

¿Qué se siente de que El Gran Chef Famosos haya sido líder el último fin de semana?

Estoy muy contento porque nosotros no trabajamos tan pendientes de los resultados, solo tratamos de hacer lo mejor posible en absolutamente todos los episodios. Es una grandísima recompensa ver que estamos llegando a más familias, no solo aquí en Perú sino también en todo el mundo… He dejado la piel en este programa y siento que tiene mi ADN.