Belén Estévez ha vuelto a captar la atención de sus seguidores en redes sociales al mostrar un gesto de solidaridad hacia los animales abandonados. La artista decidió visitar uno de los asentamientos humanos en el distrito de Villa El Salvador, donde se encontró con perros sin hogar y no dudó en ofrecerles alimento.

A través de su cuenta de Instagram, la argentina compartió una fotografía en la que un perro callejero se muestra visiblemente feliz, lo que la emocionó.

“Me dio mucha felicidad ver esa foto y percibir una sonrisa en la carita del perrito, me emocioné demasiado. Te amo mucho angelito que sonríe” , escribió Estévez en su publicación.

Belén Estévez no escatimó palabras al señalar la importancia de ser la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos: “A comparación de las personas, los animales no tienen voz y por ello es que yo siempre estaré para defenderlos y luchar para que su paso por la tierra sea lo más agradable posible. Los humanos a veces somos muy crueles y estos seres indefensos no merecen venir al mundo para sufrir” .

Además de compartir su propia experiencia, Estévez también lanzó un llamado a la adopción de animales sin hogar: “Muchos de ellos están con ganas de ser adoptados, por ello los animo a abrir su corazón y adoptar un perro o gato sin casa. Anímate y cambia su vida ofreciéndoles el hogar que nunca han tenido” .