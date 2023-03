Luego de su polémica entrevista donde Makanaky confesó que violó a una menor de edad, Jonathan Maicelo vuelve a desatar una ola de críticas por sus repudiables preguntas a Kike Suero en su programa de YouTube titulado ‘Cha’ Kalato’.

Magaly Medina expuso parte de la entrevista que el boxeador tuvo con el comediante, donde le pregunta detalles de su vida sexual con mujeres de la televisión e incluso con integrantes de su propia familia.

“¿Cuántas jermas de la televisión te has cach***?”, “¿Has cach*** en el canal?”, “Te has cac*** a un cabrito?”, “Te has cogid* a tu prima?”, fueron las preguntas de Maicelo que pusieron en aprietos a Kike Suero.

En otro momento, Jonathan Maicelo bromea con los abusos sexuales y le pregunta a Kike Suero si se han sobrepasado con él cuando se encontraba en estado de ebriedad.

“¿Qué es lo peor que has hecho o te han hecho estando borracho? Porque estando borracho también te pueden hacer muchas cosas, te pueden cul***, te pueden meter el dedito y te levantas con el dolor en el cul***”, se le oye decir al deportista.