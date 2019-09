Destrozado tras la partida de su compadre. Jimmy Santi rompió su silencio tras hacerse público el fallecimiento de José José, con quien mantuvo una sólida amistad de 51 años.

En una entrevista con Trome, el cantante peruano lamentó la muerte del ‘Príncipe de la canción’ y reveló que al enterarse de la triste noticia no pudo contener el llanto. “La noticia me llegó de sorpresa y me parte el alma. Era el mejor amigo que tuve, más que un amigo, era mi hermano, mi ángel y han sido 51 años de amistad", contó.

"Mi madre era amiga de su mamá, vi nacer a su primer hijo, estuve con él en sus triunfos y cuando tuvo sus problemas con el alcoholismo. Me enamoré de sus canciones, de la voz increíble que tenía”, reveló entre lágrimas.

Jimmy Santi conoció al intérprete mexicano cuando vivía en Miami durante los años setenta. Por aquel entonces todavía no era ‘José José’ y vivía en una colonia bastante humilde. El peruano fue padrino de la última hija del cantante.

“Era una persona con un gran corazón y estaba enamorado de sus canciones. A mí mujer le gustaba hacer parrilladas y un domingo lo invité a mi casa”, dijo conmovido.

ÍNTIMOS AMIGOS

José José y Jimmy Santi mantuvieron intacta su amistad pese al paso del tiempo. Era tal la conexión entre ambos cantantes que el peruano viajó hace dos años a Miami para invitarlo personalmente al concierto por sus 50 años de carrera artísticas, espectáculo donde cantaron a dúo varias rancheras.

Pese a ello y a la cercanía entre ambos personajes, Jimmy Santi dice que no viajará a México para los homenajes y el entierro a su amigo. “Mi hermano ahora es mi ángel”, dijo a Trome.