Fernando Allende, cantante mexicano y amigo cercano de José José, ha causado revuelo tras revelar la petición que le hizo el “Príncipe de la canción” antes que falleciera.

El artista mexicano se presentó en los Latin Grammy 2019 y en su paso por la alfombra roja se tomó unos minutos para hablar con el programa “Ventaneando” de la partida de su amigo y explicó los motivos por los que no ha querido tocar el tema.

“Lo único que José José me dijo a mí al final es ‘trata de que no se haga un circo de mi partida’ y yo por eso prefiero no hablar del asunto y ofrecerle el respeto que él merece”, sostuvo Fernando.

Asimismo, Allende consideró que la familia del cantante mexicano necesita tener un espacio para reconciliarse.

“No sé qué está pasando, pero si está pasando algo, ellos merecen tener espacio para su reconciliación y pienso que tanto ustedes (los medios) como nosotros debemos mantenernos al margen”, dijo.

Allende no quiso dar muchos detalles sobre la última vez que vio a José José, pero sí contó que en esas últimas vacaciones en las que convivieron, la pasaron “súper bien". “Fueron muy divertidas, con muy buena comida, él con muy buen apetito. Cantamos, reímos", reveló.

Días después de que falleciera José José, Fernando Allende publicó en su cuenta de Instagram una fotografía al lado del “Príncipe de la Canción” y, aunque no indicó en qué fecha fue tomada, sí escribió un emotivo mensaje de despedida.