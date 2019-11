Hace unos días, Laura Zapata generó polémica luego que manifestara que cuando participó en la obra de teatro “Amar y querer” (2014) con José José, vio que el intérprete mexicano era maltratado por su primogénito.

“No me quiero meter en ‘camisa de once varas’ porque yo compartí con José en la obra de teatro ‘Amar y querer’ y entonces me di cuenta de cosas que no voy a decir, porque no me quiero poner en el ojo de huracán”, dijo para las cámaras de “Suelta la Sopa”.

En una entrevista para “Quién”, José Joel, hijo del intérprete de “El Triste”, le respondió a la actriz mexicana de forma caballerosa, incluso le envió bendiciones.

“La señora se merece todo mi respeto, es una gran actriz. Yo pienso que en temas de familia es muy delicado hablar de cosas que a veces no le competen más que a la familia”, dijo José Joel.

El también cantante manifestó que prefería no hablar más sobre el tema y hasta recalcó los problemas que ha tenido Laura Zapata con su hermana Thalía.

“Yo le mando muchas bendiciones, a lo mejor la señora ya no puede hablar de Thalía y este tema le llama la atención, y no hay nada adverso que yo vaya a opinar, la señora se merece todo mi respeto, antes que nada respeto a mis mayores y bueno a una señorona como ella, aún más”, agregó.

Cabe mencionar que “Amar y querer” fue una obra de teatro que se estrenó en 2014 bajo la producción de José Joel como un homenaje a su padre: sin embargo, no tuvo el éxito esperado a pesar de que el mismo José José era parte del reparto.