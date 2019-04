“El Valor de la Verdad”: Jessica Newton confesó que fue amenazada de muerte por su ex pareja [VIDEO]

Fue víctima de violencia psicológica. En la reciente edición del programa “El Valor de la Verdad”, la directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton , confesó, notablemente nerviosa, que su ex pareja la amenazó de muerte.

“Yo solo he tenido dos relaciones serias en mi vida… Esta fue una relación que tuve por 10 años, fue una relación tóxica, no se lo deseo a nadie. El maltrato psicológico fue enorme”, reveló Jessica Newton.

“(¿Has sido víctima de violencia?) Sí. Alguien que te quiere dañar, que te quiere maltratar no te ama y eso debemos entender las mujeres. Yo era atacada constantemente, hasta ahora me acuerdo y creo que fue justamente por un tema de defender a mis hijos que yo salgo un día corriendo de esa casa y no volví nunca más. Este señor llegó a amenazar a mi madre diciendo que, si me iba, me iba muerta. Cuando mi madre me cuenta eso yo tomo a mis hijos, los subo al carro y me voy para no volver. Lo que yo he vivido fue horrible” , agregó.



Jessica Newton estuvo acompañada de Andrés Hurtado y Mirella Paz, quienes también intervinieron durante las preguntas que respondió la empresaria.

Recordemos que días antes del programa se compartieron adelantos que mostraban algunas de las preguntas que Jessica Newton respondió en el temido sillón rojo de “El Valor de la Verdad”.

De esta manera, Jessica Newton es la novena participante de la nueva temporada de “El Valor de la Verdad”. Faruk Guillén, Pedro Moral, Sergio 'Checho' Ibarra, Diego Chávarri, 'Poly' Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la 'Chama' Alexandra Méndez, ya pasaron por el polígrafo.