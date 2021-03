Jazmín Pinedo ingresó a la conducción del programa “En boca de todos” como apoyo mientras Tula Rodríguez y Maju Mantilla estaban en cuarentena tras contagiarse de COVID-19. Ahora, la popular ‘Chinita’ dejó en claro que no permanecerá en el programa de América TV.

En conversación con América Espectáculos, la expresentadora de “Esto es guerra” aseguró que le costó un poco adaptarse al magazine de la tarde; sin embargo, se llenó de confianza para asumir este nuevo reto.

“Es un horario en el que no había estado nunca. Aparte, me siento en confianza. Es un programa al que siempre he venido de invitada. Me costó al principio porque ando temerosa de todo lo que estamos viviendo, pero ya he trabajado aquí antes y me da cierta confianza”, señaló.

Sobre su continuidad en el programa “En boca de todos”, Jazmín Pinedo señaló que no se quedará de forma permanente porque tiene otros proyectos profesionales en mente, por lo que no puede modificar sus planes.

“Tengo ciertos planes que no voy a modificar, que no debería. Siempre lo hago y retrocedo en algo que quiero hacer. En esta oportunidad estoy muy enfocada”, añadió la exchica reality.

Como se recuerda, Jazmín Pinedo se mantiene en el programa desde que Tula Rodríguez y Maju Mantilla se ausentaron por haberse contagiado de COVID-19.

