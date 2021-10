Un divertido momento se vivió la mañana de este lunes en ”América Hoy” luego que Janet Barboza troleara a ‘Giselo’ por cómo luce su rostro y no se imaginó la tremenda respuesta que le daría su compañero.

Luego que la popular ‘Rulitos’ junto a Melissa Paredes y Ethel Pozo iniciaran el programa bailando la pegajosa canción “Pasito Tun Tun”, fue la hija de Gisela Valcárcel quien notó que había algo extraño en el rostro de Edson Dávila.

“Buenos días... No, disculpa ah... Algo se ha hecho en la cara. Lo veo distinto, ¿quién es? ¿Es Edson Dávila? ¡Con rostro nuevo!”, dijo la presentadora y Melissa Paredes agregó: “¡El bótox”.

“Pero la gran pregunta mi querido Edson Alexis es ¿qué se ha hecho usted en el rostro?”, cuestionó Barboza, ante lo que ‘Giselo dijo: “Nada, simplemente (me he hecho) un corte de cabello, y he venido sin maquillarme”.

“Es verdad que su frente está más grande pero algo más también se ha hecho”, indicó entre risas Barboza, y Dávila le contestó: “¡Cómo me va a destruir así!”. El ameno momento terminó cuando Ethel le dijo: “No sé que se ha hecho Edson Dávila, pero estás maravilloso, hermano”.

Molestan a Giselo por su rostro

