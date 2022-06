Janet Barboza no fue ajena a lo sucedido con Jossmery Toledo y le brindó su total apoyo a la modelo en el bochornoso incidente en el aeropuerto de Chiclayo, luego que fuera obligada a bajar del avión en medio de insultos.

La presentadora lamentó que hayan insultado a Jossmery Toledo en vuelo de aerolínea porque la reconocieron como chica reality. Sin embargo, aseguró que la modelo tuvo que seguir las normas al sentarse cerca de la puerte de emergencia.

“Estoy impresionada con el odio a los chicos reality. Se genera mucho odio a través de diversos medios de comunicación”, sostuvo Barboza.

¿Qué pasó con Jossmery Toledo?

Jossmery Toledo denunció que la habían bajado de un avión de LATAM Airlines a pesar de que no incumplió ninguna norma, por lo que calificó el hecho como un abuso. La modelo aseguró que esto fue una humillación para ella.

“Estaba super triste, no soy de las personas que muestran sus emociones delante de todo el mundo, me desahogo así a solas y de verdad me sentía super mal (...) Ya no puede ir a mi casa, me han dado un vuelo en la mañana a las 7 de la mañana, así que voy a estar desde antes para hacer mi queja, voy a ir hasta Indecopi si es posible”, explicó.

“Me sorprende la humillación que me hicieron (…) Me quedé sorprendida, la gente insultándome, me gritaba (…) No cometí ninguna falta (...) Me voy a averiguar los nombres de ese vuelo, me han bajado por esta manta, para mí es un abuso lo que han hecho (…) Viene el aeromozo todo prepotente y me dice, señoría tiene que ponerse la chompa”, manifestó.

La integrante de “Esto es Guerra” se quebró al calificar este episodio como un hecho injusto, y consideró que se trató de una humillación pública sin motivo alguno.