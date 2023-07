El actor estadounidense Jamie Foxx sorprendió a sus seguidores tras publicar un video para dirigirse a sus seguidores luego de superar una condición médica que lo llevó a estar hospitalizado desde el pasado 11 de abril.

Aunque aún no quiso revelar cuál fue el misterioso problema de salud que le llevó a ser internado de emergencia, el actor aseguró que ya se encuentra estable y listo para volver a trabajar.

“Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto con ustedes, simplemente no quería que me vieran así. Quiero que me vean riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si lo lograría”, explicó Jamie Foxx al revelar el motivo de su ausencia en redes sociales.

El ganador del Oscar también desmintió los rumores sobre sus discapacidades físicas y supuestas lesiones irreversibles que habría sufrido.

“Como pueden ver, los ojos funcionan, los ojos funcionan bien. No estoy paralizado, pero fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches. Pero voy a volver y puedo trabajar”, acotó.

Foxx también quiso agradecer las innumerables muestras de apoyo que ha recibido en los últimos meses: “Amo a todos y amo todo el amor que recibí… Si me ven fuera de ahora en adelante y de vez en cuando rompo a llorar, es solo porque ha sido difícil, hombre. Estaba enfermo, hombre. Pero ahora tengo mis piernas debajo de mí, así que me acompañarán”.