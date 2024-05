Durante una entrevista para el programa ‘Viva La Mañana’, Luciana Fuster no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el reciente fallecimiento de su mascota, una chihuahua llamada Savanna.

Los conductores del programa, Ricardo García y Ale Guzmán, le preguntaron a Fuster sobre sus planes a futuro, pero la modelo prefirió no entrar en detalles.

“Yo vivo el día a día. Ahorita estoy pasando por un momento bastante difícil…”, expresó Luciana con la voz quebrada, a punto de romper en llanto.

Luciana Fuster en el programa #VivaLaMañana de Guatemala recuerda a su perrita: "estoy pasando por un momento difícil". 😞👇🏼

Ante la situación, el presentador Ricardo García ofreció unas palabras de consuelo, recordándole que su mascota estaba en un lugar mejor.

“Te entiendo porque somos iguales, amamos a las mascotas. Tienes un angelito que te está cuidando desde arriba, ya cruzó el arcoíris”, dijo.

En un intento de reconfortar a Luciana, los conductores le brindaron algunos dulces guatemaltecos y le aseguraron que expresar sus sentimientos era válido y comprensible. “Ay, disculpen, no quería ponerme así”, concluyó la modelo.





Luciana Fuster preocupa a sus seguidores con misterioso mensaje

La exchica reality y Miss Grand International, Luciana Fuster, ha generado preocupación entre sus seguidores tras publicar un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram.

A través de sus historias, Fuster compartió sus sentimientos de profunda tristeza y la dificultad para encontrar consuelo en ciertas situaciones.

El mensaje, cargado de emotividad, expresaba: “Tengo una tristeza profunda e inexplicable. Lamento mucho si en esta etapa no reciben la energía que siempre tiene de mí y la que todos esperan. Me duele que sea de esta manera, pero en la vida nadie manda, solo Dios. Hay situaciones en las que no se encuentra consuelo”.





