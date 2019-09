Responde con todo. Tras convertirse en la ganadora del segmento ‘Divas’ en ‘Esto es Guerra’, Isabel Acevedo se animó a hablar nuevamente sobre su romance con el cumbiambero Christian Domínguez y la polémica con Karla Tarazona.

“Por el mismo hecho de trabajar juntos. En la última temporada nos veíamos casi siempre. No imaginé enamorarme de él o estar con él ni nada porque yo tenía otra relación. Al final nos fuimos conociendo, empezó a fluir, empezamos a salir. Me había comentado que había terminado su relación anterior”, afirmó Isabel en entrevista con ‘Domingo al Día’.

Como se recuerda, Karla Tarazona, señala a la popular ‘Chabelita’ de haber sido la culpable del fin de su relación con Christian Domínguez. ¿Cómo lleva Isabel los constantes ataques de la expareja del cumbiambero?

“Sigue hablando de mí, no me parece extraño. No sé si ella inventa porque Christian me decía una cosa y yo no sé cómo lo habrá manejado con ella ¿me entiendes? Por eso que nunca me senté a conversar con ella y, en estos momentos, jamás lo haría”, aclaró

Para cerrar el tema, Chabelita aseguró estar con la conciencia tranquila. “Estoy con mi conciencia limpia y eso es lo principal”.