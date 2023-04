Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, intentó ser “abogado del diablo” y lanzó en ‘América Hoy’ una improvisada defensa a Jossmery Toledo, envuelta en un caso de infidelidad con el futbolista Paolo Hurtado.

En ‘América Hoy’ analizaban el caso de Jossmery y Paolo con los comentarios de la psicoterapeuta Talía Herrera, cuando de repente ‘Giselo’ quiso ser “objetivo” con lo sucedido con la influencer y el jugador, generando críticas de sus compañeras Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Chicas ¿y si Jossmery tiene su verdad?”, empezó ‘Giselo’ y Janet le responde: “¿Pero qué verdad puede tener?”.

“Siempre las he escuchado hablar de objetividad, de escuchar a las dos partes, no la hemos escuchado todavía. Imagina que el ‘Caballito’ le decía (a Jossmery) que no estaba con su mujer, de repente le ha podido florear que no está con su mujer”, dijo ‘Giselo’.

Entonces, Ethel Pozo le replica: “¿Y el bebé? Ella está embarazada”.

Viendo que su defensa fue inútil, ‘Giselo’ acepta su error.

“Si pues... por eso me dicen no hables de lo que no sepas”, finalizó e hizo el clásico gesto de guardar silencio.

Como se sabe, Jossmery y Paolo están inmersos en una gran escándalo luego que fueran ampayados por segunda vez y la esposa del futbolista lanzara una dura crítica en las redes sociales.