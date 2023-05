Ricardo Mendoza, conductor de ‘Hablando Huevadas’, se reencontró con María Pía Copello meses después que la acusara de maltratarlo cuando era un niño, hecho que habría ocurrido cuando fue parte del público del programa infantil que conducía con Timoteo en América Televisión.

Fue su compañero Jorge Luna quien se encargó de contar más detalles del encuentro, en donde el comediante y la exanimadora infantil habrían limado asperezas después de varios años.

“María Pía fue a Noche de patas y este ‘on (Ricardo Mendoza) estaba escondido y decía, p...are por qué estoy escondido en mi propio teatro, hasta que regresó y dijo: ‘ya me vio, tengo que hacerlo’(saludarla)”, contó.

“ Le dijo ‘Hola María Pía, no te odio, eso pasó hace muchos años, soy un imbécil, pero de verdad pasó sí me gritaste, pero es que yo era un niño y era cargoso, te entiendo, te estresaste, pero no te odio’,... y se abrazaron”, sostuvo Jorge Luna.

Ricardo Mendoza confirmó lo dicho por su compañero, y además contó que la conductora de ‘Mande quien mande’ le pidió que no la siga criticando. “Si no me odias, suéltame” ; habrían sido las palabras de la influencer.