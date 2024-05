¿No todo era color rosa? El comediante Jorge Luna vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez tras revelarse conversaciones con otra mujer. Ante ello, para evitar el escrutinio público, su esposa Melissa Gonzales tomó una drástica decisión.

Como se recuerda, ‘Amor y Fuego’ presentó chats donde el presentador de ‘Hablando huevadas’ al parecer había tenido una conversación subida de tono en el año 2019 con la joven Keydi Mio, quien utiliza el nombre Mary Jane de manera artística.

La mujer relató como el comediante le faltó el respeto durante su pequeña charla vía Instagram, ya que el humorista desde su cuenta verificada le comentó una de sus fotos indicando que se iba a autocomplacer.

“Yo estaba a punto de automotivarme y justo vi tus fotos cs... te pasas”, escribió Jorge Luna. Y después añadió: “Ya mucho ya, nooo, noo, esto es un abuso, ojalá sirva para motivarme, espero no te molestes”, se lee en las conversaciones. Keydi Mio mostró estos mensajes el pasado 9 de mayo en sus redes sociales.

Ante ello, Melissa utilizó su Instagram para tomar una drástica decisión sobre este hecho por parte de su esposo.

La esposa y madre de los hijos de Jorge Luna optó por restringir los comentarios de su red social para que sus seguidores no la cuestionen, pese a que todavía mantiene fotos con el youtuber.

Hasta el cierre de esta nota, Melissa no se ha pronunciado sobre el tema.

¿Qué dijo Keydi Mio sobre los mensajes subidos de tono de Jorge Luna?

“Me pareció algo asqueroso realmente, que de la nada (....) yo ni siquiera busqué una entrada o sabía quién era, la verdad no sabía quién era y me pareció bastante feo que se dirigiera así con esa palabra tan ligera que se iba autocomplacer. Así yo esté cala... o de cualquier manera, no tiene derecho de decirme que se va a autocomplacer por el hecho de que mi pot... esté ahí”, expresó Keydi Mio (Mary Jane) en diálogo con el magazine de Rodrigo González y Gigi Mitre.





El matrimonio de Jorge Luna y Melissa Gonzales

A inicios del 2020, la pareja se dio el ‘sí, acepto’, por la vía religiosa, en una emotiva ceremonia. Melissa llegó al altar con un entonado vestido de novia, mientras que el comediante llamó la atención al acudir con su característica gorra.

Por si fuera poco, Jorge Luna estuvo en todo momento con unas zapatillas blancas, conjunto inusual para el traje que llevaba. Esto llamó la atención de sus seguidores, quienes lo grabaron y compartieron su outfit en redes sociales.

