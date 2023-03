Jorge Luna, conductor de ‘Hablando Huevadas’, decidió responderle a Ethel Pozo luego que lanzara fuertes críticas en su contra por sus polémicas bromas sobre los recientes huaicos e inundaciones que azotaron a diferentes regiones de nuestro país.

Al comediante no le gustó para nada que la hija de Gisela Valcárcel lo cuestionara en su programa “América Hoy” y le recordó que ella también desató controversia por adjudicarse donaciones ajenas para los damnificados de los huaicos.

El compañero de Ricardo Mendoza compartió el mensaje de uno de sus seguidores donde se aprecia a Ethel Pozo ‘disparando’ contra “Hablando Huevadas” por burlarse de las personas afectadas por las inundaciones.

“La doble moral hablando jajaja cuando ellos hicieron pasar donaciones ajenas como suyas... Estoy segura que ustedes han ayudado a esas personas con víveres, etc y no lo han filmado para los likes y no es necesario que todo el mundo lo vea... (disculparás, mi Tv se mojó con el huaico)”, respondió Jorge Luna.

Jorge Luna dispara contra Ethel por criticar a HH por bromas sobre huaicos





¿Qué dijo Ethel Pozo?





La conductora cuestionó al humorista por burlarse de la tragedia de otros en uno de sus shows en el Teatro Canout.

“No puedo entender qué cosa da risa, porque dice que a la primera da pena, pero a la segunda da risa, ¿da risa la desgracia humana? que familias lo hayan perdido todo, que la gente llore porque se sacrificó durante años para comprar una refrigeradora, un microhondas, un televisior y que todo se lo haya llevado el huaico y que tengan que empezar de cero, con barro dentro de su casa ¿qué es lo que a ellos les da risa?”, dijo la hija de la ‘Señito’.