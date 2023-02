Ricardo Mendoza continúa en el ojo de la tormenta luego de ser acusado de destruir una relación amorosa. El productor Pedro Valle estuvo en el set de “Magaly TV: La Firme”el último jueves para insistir en que el comediante fue el causante del fin de su romance con la modelo venezolana Rosalía Franco.

Durante la entrevista, el productor reveló que Rosalía le confesó que salía con el presentador de “Hablando Huevadas” y que la relación laboral que ambos mantenía también se vio afectada porque la joven era coaccionada.

“Yo sabía que salía con alguien, a la mitad de la relación me enteré que salía con el gordito (Ricardo Mendoza). No vine por despechado, pero él también se metió con mi trabajo. Invertí tiempo y dinero en enseñarle muchas cosas para mi proyecto, todo para que el señor empezara a condicionar a la señorita”, señaló.

¿Salía con Ricardo Mendoza por dinero?

Pedro Valle expuso las conversaciones de WhatsApp que mantuvo con Rosalía Franco en donde ella confiesa que sale con el comediante por interés y para darle una mejor vida a su familia.

El 5 de enero de 2023, Pedro Valle le escribió a su entonces pareja para decirle que no ayudará a alguien que esté relacionada íntimamente con otra persona. “Quiero que solo seamos los dos, para salir adelante con tu familia, pero con dignidad. No soy cualquier huev***”, le dice.

Rosalía le responde: “Estoy bien porque le estoy dando el estilo de vida (a mi familia) que siempre quise, era mi meta”. “Tu me tiras y no me das nada. (¿Eso piensas?) No, pero como dices que no me das nada porque tiro con un huev***. Acaso no tiro contigo, ahí ves la diferencia de lo que es real y lo que no cuando uno quiere... No me parece bien y me da ladilla porque me gustaría llegar a ganar esa plata yo y no esperar por nadie”, respondió la modelo.