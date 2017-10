Karen Dejo no anda en rodeos. La bailarina fue clara y admitió que no hubiera participado de la nueva temporada de 'El gran show' si es que no tenía a Oreykel como pareja.

Durante una entrevista con América TV, los dos concursantes del reality de baile hablaron sobre su situación, y explicaron que ambos se querían “quitar la espina” de haber quedado en cuarto lugar juntos.

“Fue muy difícil, emotivo, ya lo dije, por la confianza depositada en mí en un momento anterior”, manifestó Oreykel inicialmente.

“Lo mínimo que podía hacer por Karen era eso, depositar mi confianza en ella como ella la depositó en mí, y quitarnos esa espinita que tenemos de un cuarto lugar que se dio en temporadas pasadas. Esa vez fue un cuarto lugar, pero un cuarto lugar dentro de los grandes”, explicó.

“Esa temporada fue de lo mejor, son los mismos que están ahora”, agregó su pareja de baile, Karen Dejo.

A continuación, se le preguntó a la también actriz qué hubiese pasado si Oreykel hubiera elegido a Vania Bludau, y ella dijo: "Mejor no me lo preguntes, que la respuesta no va a ser muy grata”.

Ante esta respuesta, se le preguntó si hubiese bailado o no en el programa, y sin ningún problema, Dejo expresó: “La verdad, no”.



Como se recuerda, el sábado, Oreykel tuvo la oportunidad de escoger a su pareja para la nueva temporada de 'El gran show', y escogió a Karen Dejo, dejando a Vania Bludau de lado.