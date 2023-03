Gisela Valcárcel no se quedó callada luego que el programa de su hija, Ethel Pozo, recibiera duras críticas de parte de su ‘comadre’, Magaly Medina, por exponer la ayuda solidaria a un asentamiento humano de Comas en su programa ‘América Hoy’.

La ‘Señito’ salió en defensa de su hija, indicando que es importante exponer las ayudas que se hacen para que estas se repliquen.

“Buenos días, ‘América Hoy’ informando desde zonas afectadas en nuestro país, pero no solo informando, sino también ayudando. Como un poco también se mencionaba, sí se tiene que decir, tú ayudas, yo ayudo porque esto se replica, se tiene que decir”, indicó Valcárcel desde su cuenta de Instagram.

“Hay quienes piensan que no, pero sí, se tiene que decir me estoy sumando. Y así los demás se suman, ahora para mí ellos son una inspiración. Ahora también estamos con unas personas de Ventanilla, ayudando (...) Entonces, es bueno decirlo. Desde que hago televisión, me dicen que no debe decirlo, pero no, sí hay que decirlo”, añadió la madre de Ethel.

¿Qué dijo Magaly?

Magaly Medina criticó duramente a Ethel Pozo y Brunella Horna por ‘apropiarse’ de la ayuda que el ‘Chef Del Pueblo’ llevó a los damnificados de los huaicos en Comas.

“En las redes criticaron que ellas se apropiaron de una generosidad que no era de ellas, ellas llegaron, como llegaron otros canales, a cubrir eso, y actuaron como si ellas hubieran comprado los ingredientes de la comida que preparó el chef”, dijo Magaly.

La conductora del programa de espectáculos dijo que Ethel y Brunella quisieron ‘apropiarse’ de la ayuda que llevó el chef, pues no fueron juntos.

`“El chef fue por él, porque a él le dio la gana, cocinó con su plata, no es que la producción de ‘América Hoy’ le dijo: “Oye, cuánto vas a gastar?” No. Porque ellas por el show se pusieron a servir la comida como si ellas y el ‘Chef del Pueblo’ hubieran ido juntos”