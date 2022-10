La actriz, Hilary Swank, reveló que se fue al doctor por un resfriado y se enteró de que no tenía seguro médico porque solo ganaba 3 mil dólares. Ese mismo año gana un premio Oscar por su interpretación en ‘Boys Don’t Cry’.

La actriz, de 48 años, habló sobre su experiencia antes de la fama durante su aparición en ‘The Drew Barrymore Show’ junto a Drew Barrymore.

La actriz de ‘Freedom Writers’ descubrió que no tenía seguro cuando acudió al consultorio del médico. “Fui al doctor después de filmar la película porque tenía un simple resfriado y me dieron un antibiótico o algo así y dijeron: ‘Eso es doscientos sesenta dólares’”, explicó.

Hilary Swank quedó consternada, pues asegura que contaba con seguro médico. “No, espera, tengo seguro, ¿puedes verificarlo?”, Y dicen: “Sí, tienes que llamar a tu compañía de seguros”. Los llamé y dicen: “Sí, no tienes seguro”.

“Gané tres mil dólares, y para tener un seguro de salud necesitabas cinco mil, de los cuales no sabía nada”, reflexionó la actriz.

Ese mismo año, obtuve un premio de la Academia, pero seguía sin contar con un seguro médico. Swank interpretó a Brandon Teena, un hombre transgénero que se enamora de una mujer de en un pequeño pueblo, pero enfrenta prejuicios y violencia.

Anuncia embarazo de gemelos

La entrevista se produjo solo un par de días después de que Swank revelara al mundo que estaba embarazada de gemelos.

La estrella compartió la noticia el miércoles con Good Morning America. Está casada con Philip Schneider y estos serán sus primeros hijos.

“¡Voy a ser mamá! Y no solo de uno, sino de dos”, dijo Hilary en el programa matutino. “Es muy agradable poder hablar de ello y compartirlo”, agregó la actriz de Boys Don’t Cry.

Poco después, aclaró en Live With Kelly And Ryan que está embarazada de los gemelos, aunque no se podía ver ningún bulto y que está en su segundo trimestre. Hilary agregó que sentía que era un ‘milagro’, debido a su edad.

