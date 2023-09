El cantautor peruano Gian Marco decidió hablar sobre cómo se enteró de la orientación sexual de su hija, Nicole Zignago, quien se declaró lesbiana.

El intérprete de ‘Aún me sigo encontrando’ sostuvo que “no hay nada más hermoso que no tener secretos con tus hijos”.

“Yo cuando tuve la conversación con Nicole, una conversación hermosísima donde me dice que es gay, fue la conversación más hermosa que tuve con mi hija. Tengo amigos que me han preguntado: ‘¿No te hace ruido?’, porque hay gente que le hace ruido, que tienen miedo a lo que piensen los demás”, detalló el cantante en una reciente entrevista para el podcast de Cristian Rivero.

Según Gian Marco, el momento en el que se enteró sobre la preferencia sexual de su primogénita lo tomo de la mejor manera y le brindó su total respaldo. “Pero cuando mi hija me dice: ‘papá he conocido a una mujer, estoy enamorada de ella’. Yo quería conocerla y yo le agradecí al señor porque iba a tener nuera, no yerno. Tuvimos una conversación tan hermosa y claro, en ese momento, Nicole no me hablaba de su momento actual sino de hace muchos años atrás cuando empieza a sentir eso”, confesó.

En otro momento, el intérprete nacional aseguró que era algo que él ya sospechaba.“Uno como papá lo puede intuir, pero son de esas conversaciones que tú dices: ‘ya llegará el momento, no es ahora’. Esa es la libertad que yo me he dado en este caso con Nicole. Me siento contento de saber que todo está en orden, que las cosas están en el lugar en que tienen que estar”, agregó.

Como se recuerda, Nicole Zignago, hija mayor de Gian Marco tiene una relación con la futbolista y fotógrafa mexicana Fernanda Piña.

