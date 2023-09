El cocinero y empresario Gastón Acurio recibió un reconocimiento en los premios Summum 2023, evento anual que premia a lo mejor de la comunidad gastronómica en nuestro país.

El chef peruano recibió este galardón especial de las manos del historiador culinario Cucho La Rosa, a quien considera su mentor. Tras ello, Gastón no dudó en reconocer la labor de las personas que han logrado posicionar a nuestra gastronomía como una de las más importantes del mundo.

“ La cocina peruana ha llegado a donde está gracias a la perseverancia de su gente , de sus restaurantes pequeños, medianos y grandes, del campo con sus agricultores defendiendo sus semillas en todos los territorios donde la gastronomía se relaciona, en la agricultura, pesca, cultura, del turismo, en los cocineros, empresarios gente de servicio de sala, trabajadores del mundo del bar, del vino, pisco, todos decidimos trabajar juntos por este sueño que se ha hecho realidad”, sostuvo el también escritor durante la celebración anual a la excelencia gastronómica.

En otro momento, Gastón Acurio expresó la necesidad de seguir trabajando para lograr tener un país con mejores oportunidades para todos aquellos que conforman la cadena de valor de la gastronomía. Asimismo, señaló que aún no se puede celebrar como se debe mientras exista un alto índice de pobreza en nuestro país.

“ Todavía hay tareas pendientes en el Perú y la tarea no acaba hasta que no haya necesidad de tener ollas comunes en un país que celebra su gastronomía , no acaba hasta que todos los agricultores tengan bienestar gracias a la agricultura, hasta que las nuevas generaciones no pueden hacer realidad sus sueños, de que sus restaurantes puedan crecer pese a las trabas que encuentran en el camino y cuando eso ocurra podremos celebrar que la gastronomía es la mejor del mundo”, destacó el chef peruano, quien llegó al evento acompañado de su esposa Astrid Gutsche.