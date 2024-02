Luego de su gran aparición en la última Copa Davis, Ignacio Buse es el nombre del momento en el tenis peruano y aspira a consolidarse como la segunda raqueta nacional, justo detrás de Juan Pablo Varillas.

‘Nachito’, como lo llaman los amigos, irrumpió en el Team Perú cuando recibió la confianza del mítico capitán Luis Horna y no defraudó. ‘Nacho’ (ATP 438°) sometió a Nicolás Jarry (20°) y casi repitió con Alejandro Tabilo (54°).

Pero todo eso ya es una noticia pasada y bastante comentada. En cambio, lo que aún no se sabe o no se difunde tanto es que nuestro querido ‘Colorado’ fue muchas veces tentado y casi-casi no la contamos.

Una de las historias más curiosas que rodean o contextualizan la vida de Ignacio es que su primer amor no estuvo en una raqueta, sino en un plato. Su eterna duda siempre fue: “¿Sigo a mi tío o a mi abuelo y su hermano?”.





Los hermanos Buse

Para los más jóvenes, el tenis peruano existe desde Juan Pablo Varillas hacia adelante, para los treintañeros desde Luis Horna hasta ahora, pero, para los más canosos, la raqueta nacional alcanzó uno de sus puntos más altos con los hermanos Buse.

Fue tanto el impacto del abuelo Enrique y del tío Eduardo que el principal escenario del deporte blanco en el país es el coliseo Buse. Sí, en honor a los hermanos. Y fue ahí donde ‘Nacho’ ganó el Inkabowl, uno de sus primeros campeonatos.

“Fue bueno y un honor haber campeonado en casa”, comentó al consagrarse campeón con una frase que nunca antes había tenido tanto sentido. “En casa”, dijo. Como cuando, en plena infancia y adolescencia, recibía las visitas y regalos de su abuelo y de su tío.

Cracks de la raqueta a mediados del siglo pasado y fuertes presencias en la vida de ‘Nachito’, los hermanos Buse, junto a su papá, que era entrenador de tenis, fueron los únicos que desafiaron su primer amor, su primera pasión: ¿cocino o juego mejor?





El tío de Ignacio Buse

Ignacio Buse hoy es ampliamente conocido como un gran proyecto del tenis peruano. Con apenas 19 años, ya acumula varios campeonatos, juega la Copa Davis y, sobre todo, nos llena de esperanzas de recambio.

Pero su historia pudo ser muy distinta, ya que, como él mismo lo reveló, desde chico siempre amó la cocina. “¡Quiero ser chef!, ¡quiero ser chef!”, siempre repetía y repetía y, con el tío que tenía, no era para menos.

A saber, el hermano de su adorada mamá es nada más que el gran Gastón Acurio, símbolo de la gastronomía peruana y aún más: sinónimo de la comida nacional. Con esa referencia tan cercana, ¿cómo no enamorarse de la cocina incaica?

Aunque, precisamente, esa fue la “falla”. La relación entre ‘Nachito’ y su famosísimo tío no era tan cercana, puesto que el chef número uno de Perú y del mundo vivía viajando y viajando. Ambos tenían poco contacto.





La decisión de Ignacio Buse

Con el dilema merodeando y merodeando por su cabeza, Ignacio Buse Acurio seguía dudando y tratando de llevar sus dos talentos de la mano. Aunque tarde o temprano se acabaría dando cuenta de que su diestra se sentía menos cómoda con la olla que con la raqueta.

Sin embargo, como le pasa a la mayoría, ante las crisis existenciales, no hay nada mejor que una madre e Ignacio lo sabe. Pues fue ella quien le aclaró la vida y le enseñó el camino, le quitó la olla y le dio la raqueta.





