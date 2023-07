Luego de toda la polémica, Farik Grippa y Sergio George parece que se pusieron de acuerdo. Esta vez, el cantante peruano reveló haber conversado con el productor musical y contó que quedaron en buenos términos.

“La tuvimos (una conversación) como gente civilizada, le pegué una llamada a Sergio esta semana y ahora estoy esperando la respuesta de la disquera. Deseo que las cosas se acaben de buena manera”, dijo a Trome el artista de 32 años.

Como se recuerda, ambas figuras públicas tuvieron un conflicto que empezó por Farik, quien acusó públicamente al productor de haberle hecho firmar un contrato abusivo. A partir de ahí, varios artistas nacionales salieron a opinar en apoyo a uno u otro, mientras se esperaba que ambos tuvieran una conversación.

Por su parte, Grippa aseguró no ser una persona resentida, por lo que incluso no descarta trabajar de nuevo con Sergio: “Fue muy respetuoso. (...) La conversación fue muy civilizada y alturada. No soy una persona que guarda rencor ni le desea el mal a nadie, así que solo el destino y Dios lo dirán”, declaró.

Sobre sus presentaciones musicales, Farik contó que está esperando la respuesta de la disquera del productor para que el asunto se cierre de forma correcta. A la pregunta de si iba a tener que pagarle una cantidad de dinero, se limitó a decir que solo desea que terminen el vínculo.

Por otro lado, agradeció el apoyo de todos sus seguidores y adelantó tener algunos proyectos en el ámbito internacional: “viajaré a Colombia y me iré a México. Hay mucha gente que quiere trabajar conmigo, pero ahora tengo que ser un poco más cauto”, finalizó.





