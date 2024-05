Habló fuerte. Luego del duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana, jugado en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Apertura, se tuvo la conferencia de prensa protocolar en la que el defensa del elenco norteño, Horacio Benincasa, se refirió a un tema sensible sobre la salud mental de los jugadores de fútbol y como esto suele pasar desapercibido.

Con una voz entrecortada, el zaguero sullanense empezó hablando sobre un tema que preocupó a muchos hinchas del fútbol, el caso de Percy Prado y sus mensajes de despedida a sus familiares, dando a ver que pasaba por una situación complicada pese a que sus familiares señalaron, días después, que estaba todo en orden con el exSporting Cristal, quien al parecer hace algunos años se alejó del fútbol profesional.

“Quise tocar (el tema) en el partido con la U, pero me tocó el doping. ese mismo día pasó lo de Percy Prado, y quedó ahí. ¿Por qué? No sé, porque quizá ya no es un jugador de un equipo grande, que esté jugando actualmente pero conozco muchos casos en el fútbol peruano, compañeros que han tenido esta enfermedad (depresión) y no la quieren tocar”, empezó diciendo el futbolista.

“Me jode que un compañero pida ayuda a gritos y se deje ahí. Quizás si era un jugador de la ‘U’, Cristal o Alianza, hubiese hasta un ministerio para apoyar a ese jugador”, añadió.





Sobre Jeriel de Santis

Asimismo, se refirió a los casos de Luis Advíncula y Alex Valera, jugadores de la selección peruana que fallaron sus penales en el repechaje ante Australia para la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Se supo que el lateral, hoy en Boca Juniors, no quiso patear un penal otra vez debido al cargamontón que le cayó encima de parte de hinchas en las redes sociales.

También utilizó el tema de Jeriel de Santis, jugador de Alianza Lima que ha venido siendo duramente criticado en las mismas redes sociales e incluso por periodistas, que han cuestionado, incluso, la contratación del delantero por el club íntimo abiertamente.

“Cuando alguien la está pasando mal, (para algunos) es divertido agarrársela con ese. Pasa con De Santis ahora. Perdón que lo nombre, pero es un ejemplo más claro. Esto así, hay que trabajar uno solo para mejorar. Somos humanos. Convivimos con el error y la crítica, pero no la mala leche, no al vender. Hoy está de moda joder a este. Lo único que pido es un poquito de responsabilidad, porque todavía la prensa no se da cuenta del poder que tiene la palabra. Para mejorar esto, es un todo”, recalcó el futbolista.









