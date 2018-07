Alondra García Miró sigue manteniendo relación con la familia de Paolo Guerrero y aparentemente eso no va a terminar, así lo comentó la prima del futbolista, Ingrid Gonzáles a través de Instagram .

La prima de Paolo Guerrero vía Instagram respondió algunas preguntas de sus seguidores quienes no dudaron en hacer hincapié en la relación que tiene con Alondra García Miró . Gonzáles no se quedó callada y dijo que la considera una de sus mejores amigas y como parte de su familia.

“Es una de mis mejores amigas, mi confidente, mi primi, mi partner in crime, es parte de mi familia" , alegó en Instagram Ingrid Gonzáles.

Asimismo, aprovechó en responder una pregunta que pone en claro lo que piensa la familia de Paolo Guerrero sobre Alondra García Miró y la supuesta incomodidad que podría generarle a Thaísa Leal ver a la familia de su pareja frecuentar con la ex pareja de su novio.

"Alondra ya está en otra etapa de su vida y una cosa no tiene nada que ver con la otra” , escribió Ingrid Gonzáles en referencia a la amistad que mantiene con Alondra García Miró a pesar de que Paolo Guerrero mantiene una relación sentimental con Thaísa Leal ; asimismo, recalcó en Instagram que “no hay ningún motivo por el cual mi familia tiene que romper la relación con Alo porque ella es una chica A1 y la queremos mucho”.

Un usuario de Instagram aprovechó la coyuntura para preguntar "¿Por qué los primis no regresaron?" , entonces Ingrid Bazán prefirió mantenerse al margen utilizando el emoticón de 'duda'.

La prima de Paolo Guerrero reveló que no mantiene contacto con Thaísa Leal , que solo la ha visto un par de veces y no la conoce mucho, además dijo que el futbolista en ningún momento le ha pedido que se aleje de Alondra García Miró , pues conoce la relación que llevan y no le incomoda.