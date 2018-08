Patricio Parodi y Facundo González s e enfrentaron en un circuito del programa ‘Esto es Guerra’ , pero a poco de finalizar el juego, el ‘retador’ 'perdió los papeles' y tuvo una mala reacción cuando un integrante de la producción se acercó a él.

Facundo González reaccionó sacándose el casco y tirándolo en dirección a la persona que le llamó la atención por no haber completado correctamente el circuito del juego.

Nicola Porcella se pronunció tras el lamentable suceso: “Gracias por el punto, pero uno, no puedes abandonar el juego; y dos, no puedes tirarle el casco a alguien de producción”.

Mathías Brivio lo llamó para que se acercara a explicar lo ocurrido, pero Facundo González, muy enfadado, se dio media vuelta.

Míster G al ver la reacción decidió suspender a Facundo González del programa ‘Esto es Guerra’.

Posteriormente, Facundo González dijo que no le tiró el casco al miembro de la producción y que no escuchó que lo estaban llamando. “No voy a decir nada mejor”, dijo el ‘retador’, quien no ofreció disculpas por lo ocurrido.